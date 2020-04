Racing Arena Aalborg har lavet retningslinjer, der gør det muligt at afvikle travløb fra mandag.

Det er mere end en måned siden, at Danmark mere eller mindre lukkede ned som følge af coronavirus, og siden har også al sport ligget stille.

Fra mandag sker der dog lidt igen, når Racing Arena Aalborg lægger væddeløbsbane til syv løb. Det bliver de første travløb siden 8. marts.

For første gang i væddeløbsbanens 66-årige historie bliver det dog uden tilskuere, og løbsprogrammet er med færre heste, så der kan være større afstand i staldene end normalt.

Således har man ifølge banechef Lars Hellerup siden 9. marts kigget på forskellige modeller for, hvordan man kunne komme i gang igen og samtidig leve op til de retningslinjer og påbud, der er kommer fra myndighederne.

- Vi har lavet et sæt retningslinjer, som, ud over at vi kører uden publikum, også indeholder en lang række restriktioner for de deltagende.

- De retningslinjer har vi så præsenteret for Covid-19-beredskabsgruppen i byen, og de har ikke haft nogen indvendinger imod, at vi kører løb, hvis vi gør det på den måde, siger Lars Hellerup til dr.dk.

Han tilføjer, at der til mandagens løb vil være præcis 99 personer, som fordeler sig i ti stalde.

- Ud fra en sundhedsmæssig betragtning er jeg helt tryg ved dette setup, forudsat at alle 99 ikke samler sig til kædedans.

- Så længe man holder sig til de lagte retningslinjer, så kan jeg ikke se noget problem. Det er trods alt et ret stort areal og 10 stalde, de 99 personer er fordelt på, siger han til danskhv.dk.

Også tirsdag afvikles der løb på banen, begge dage fra klokken 15.30.

Løbene kan følges via tv-transmission.

/ritzau/