Thomas Sørensen gør egentlig alt for ikke at tænke på det. Men det er umuligt.

For både ham og familien var det nemlig en periode i deres liv, som de for alt i verden ikke ønsker, de skal opleve igen.

»Når man står her bagefter, så kan man jo godt se, hvor idiotisk det var,« lyder det som det første fra den tidligere danske landsholdsmålmand, da B.T. taler med ham på Melbourne Park-anlægget, hvor Australian Open afvikles i disse dage.

Vi spoler dog lige tiden lidt tilbage.

B.T. fangede Thomas Sørensen på Melbourne Park inden Holger Runes kamp.

Dog ikke mere end to år.

For her sad den 46-årige fodboldlegende og resten af familien nærmest indespærret i deres hjem i den australske storby.

Årsagen var den frygtede coronavirus, som lukkede hele verden ned. Og særligt i Australien havde de voldsomme restriktioner gjort et indgreb i befolkningens liv, som de aldrig glemmer.

»Vi havde en utrolig hård tid hernede under nedlukningen. Vi kunne ikke engang rejse længere væk end fem kilometer. Og vi måtte nærmest kun være ude i en time om dagen,« forklarer Thomas Sørensen og tilføjer:

Australien var hårdt ramt af nedlukninger under coronapandemien. Foto: CON CHRONIS

»Det var virkelig hårdt. Jeg håber aldrig, jeg oplever det igen.«

De strenge restriktioner tvang derfor store dele af Australiens befolkning til at opholde sig ved deres hjem det meste af døgnet.

Og af samme årsag var en hjemrejse til Danmark da også komplet umulig at få stablet på benene. Noget, der pressede danskeren og resten af familien i en grad, de ikke havde kunnet forestille sig:

»Hernede var de meget strenge med nedlukningen. Som dansker var det svært at håndtere, for vi stiller lidt flere kritiske spørgsmål til det hele derhjemme, end de gør hernede. Og det havde jeg det sgu svært ved, må jeg indrømme.«

Der var store demonstrationer mod restriktioner og vaccinekrav i Australien. Foto: DARREN ENGLAND

»Myndighederne følte, de havde muligheden for at lukke helt af for corona, men det kunne de jo ikke,« lyder det videre fra den tidligere Aston Villa-målmand, der siden 2017 har arbejdet som tv-ekspert på australsk tv.

Her følger han blandt andet Premier League og den bedste australske fodboldrække tæt.

Et job, der kom i stand, da han stoppede sin aktive karriere efter to år som en del af Melbourne City FC.

Danskerens børn var nemlig faldet så godt til, at han og hustruen besluttede sig for at blive boende 'down under'.

Den hårde coronatid har dog sat sine spor i fodboldfamilien, som derfor da også går rundt med tanker om snart at vende hjem til Danmark.

Og det er der to årsager til.

»Vores datter går med en tanke om, at hun gerne vil hjem på efterskole. Og så kan det være, vi ender derhjemme,« forklarer danskeren, inden han afslutter:

»Bare det at kunne se familien igen efter alt det med corona … det ville være fedt at kunne tilbringe mere tid i Danmark, selvom vi i forvejen forsøger at komme hjem, hver gang børnene har skoleferie.«

Thomas Sørensen står noteret for 101 kampe i den danske landsholdstrøje.

Torsdag var han i øvrigt på plads på tribunen, da tenniskometen Holger Rune spillede sig videre ved Australian Open.