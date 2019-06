Dansk-kenyanske Wilson Kipketer var én af 90'ernes mest populære og succesrige idrætsudøvere.

Han vandt fire VM-guldmedaljer og sad længe tungt på verdensrekorden i 800 meter.

»Jeg er stolt over, at folk stadig husker mit navn, og at jeg har skrevet historie,« siger den evigt smilende dansker i et stort interview med svenske Expressen.

Men én hændelse stikker frem, når den i dag 46-årige Kipketer kigger tilbage på den imponerende karriere.

»En ting var faktisk stærkere end alt andet i løbet af min karriere. Det var, da jeg næsten døde af malaria - og siden fik comeback.«

Under en rejse til Kenya i 1998 blev Wilson Kipketer ramt af den frygtede tropesygdom. Han lå på hospitalet i mere end en måned, hvilket Dansk Idrætsforbund holdt hemmeligt for offentligheden - så stjernen fik den ro, der var nødvendig.

Kort tid efter han blev udskrevet fra hospitalet, gjorde han comeback. Men vejen tilbage til toppen var lang.

»Året forinden var jeg verdensetter og var nomineret til 'årets atletikudøver' i verden. Men da jeg tilbage efter at have været ramt af malaria, blev jeg kun nummer otte ved EM i Budapest. Der var mange, som tvivlede på mig og overvejede, om jeg nogensinde kunne komme tilbage til toppen.«

»Året efter vandt jeg VM-guld i Sevilla. Jeg kom tilbage!«

Om selve malaria-sygdommen, der overføres via myggestik, fortæller Kipketer:

»Det var meget hårdt. Jeg var meget syg. Det tog mig fire måneder at komme mig helt. Det var en skillevej i mit liv, og jeg er bare glad for, at det endte på 'denne side'. Det kunne have endt på ... 'den ukendte side'.«

Wilson Kipketer arbejder i dag for sportsmærket Puma, og han bor i København sammen med sin kone og parrets to sønner.