Den danske badmintonlegende Poul Erik-Høyer varsler store straffe til de russiske idrætsforbund.

For ifølge det eneste danske medlem af Den Internationale Olympiske Komité (IOC), skal der slås hårdt ned på Rusland, der har invaderet Ukraine.

Det siger han til TV 2 Sport, hvor han samtidig sætter ord på den forfærdelige situation, der lige nu udspiller sig i landet.

»Vi fordømmer situationen. Det er forfærdeligt det, der sker. Jeg kan slet ikke forestille mig, hvordan det er at være bosiddende i Ukraine i øjeblikket. Jeg frygter det værste, det må jeg bare sige,« siger Poul-Erik Høyer til TV 2 Sport.

Poul-Erik Høyer. Foto: MOHD RASFAN Vis mere Poul-Erik Høyer. Foto: MOHD RASFAN

IOC meldte fredag ud, at man opfordrer alle internationale sportsforbund til at flytte sportsbegivenheder, der er sat til at blive afviklet i Rusland og Hviderusland, ud af landene.

Meldingen kommer på samme dag, hvor Det Europæiske Fodboldforbund (UEFA) valgte at flytte årets Champions League-finale fra Skt. Petersborg til Paris i stedet.

Også i Formel 1-verdenen har den russiske invasion fået konsekvenser.

Her er årets grandprix i Rusland, som skulle have været kørt i september, blevet aflyst.

Det var natten til torsdag, at den russiske præsident, Vladimir Putin, tillod 'en særlig militæroperation' i den østlige del af Ukraine.