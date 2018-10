Den danske kvindedouble med Sara Thygesen og Maiken Fruergaard røg ud i French Open efter tre hårde sæt.

Paris. Den danske kvindedouble med Maiken Fruergaard og Sara Thygesen blev efter en hård kamp fredag sendt ud af French Open i badminton.

Det skete, da det danske par i kvartfinalen tabte til det indonesiske par med Greysia Polii og Apriyani Rahayu.

Maiken Fruergaard og Sara Thygesen tabte kampen 21-18, 16-21, 12-21.

Danskerne kom ellers godt fra start i første sæt, hvor de på trods af indonesisk vedholdenhed vandt 21-18.

En næsten omvendt situation indfandt sig dog i andet sæt, hvor det var danskernes tur til at stå imod en velspillende og aggressiv indonesisk modstander.

Polii og Rahayu fandt hurtigt en god rytme og udnyttede småfejl på den danske side af nettet og var helt tiden i kontrol.

På trods af et gryende comeback fra den danske double tog indoneserne sættet 21-16.

I tredje sæt virkede 27-årige Thygesen og 23-årige Fruergaard mindre fokuserede, og selv om de genfandt rytmen og energiniveauet i de sidste dueller, måtte de se sig slået 12-21.

Efter kampen var det en træt Sara Thygesen, der evaluerede indsatsen.

- Der var for mange dumme fejl i andet og tredje sæt, og det blev vi straffet for. De fik en god stime med nogle for nemme point, og det kæmpede vi i lang tid for at hale hjem, siger Sara Thygesen til TV2 Sport.

Den indonesiske double ligger i øjeblikket nummer tre på verdensranglisten. Fruergaard og Thygesen er placeret som nummer 15.

