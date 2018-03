Sidsel Andersen rykker fra Copenhagen Tomahawks til Lohja Lions i Finland for at spille amerikansk fodbold.

Lohja. Danske Sidsel Andersen har scoret en kontrakt i Finland hos klubben Lohja Lions, der konkurrerer i den finske liga for amerikansk fodbold.

Ifølge nationalligaen.dk er hun den første danske kvinde til at skrive kontrakt med en udenlandsk klub inden for sportsgrenen.

- Først føltes det lidt som en joke, men jeg skrev med både trænere og spillere, og jeg var også ovre og besøge dem.

- Det hele gik over al forventning, og i november blev vi faktisk enige om, at begge parter gerne ville det her, siger hun til nationalligaen.dk.

Sidsel Andersen har hidtil spillet for klubben Copenhagen Tomahawks, som dannede et kvindeligt hold i amerikansk fodbold så sent som i 2017.

Men på grund af manglen på danske hold spiller Tomahawks med i den svenske liga.

Nu har Andersen sagt sit job op for at rykke østpå, og hun håber, at andre med tiden kan bruge skiftet som inspiration.

- Lige nu er det bare megafedt og en stor oplevelse. Det er virkelig sjovt for mig personligt, men det kan også være en motivationsfaktor for andre piger, og det er noget andet end bare at træne.

- Jeg glæder mig til at udvikle mig og til at leve af min sport, siger Sidsel Andersen.

Planen er, at Sidsel Andersen skal træne med holdet i tre uger, før sæsonen begynder. Danskeren har fået kontrakt for en enkelt sæson.

