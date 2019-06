Karatekæmperen Katrine Pedersen tabte to ud af tre gruppekampe og er ude af European Games før semifinalerne.

Det endte i dansk skuffelse, da den danske karatekæmper Katrine Pedersen lørdag deltog i -68 kilo-klassen ved European Games.

Hun tabte to ud af tre gruppekampe og missede dermed avancementet til semifinalen, der havde været lig med mindst en bronzemedalje i Minsk.

En guldmedalje kunne ellers have vist sig at udløse en OL-billet, men det bliver ikke ad den vej, hun indløser billet til Tokyo næste år.

Den 23-årige Pedersen skulle i sin første gruppekamp op mod ukraineren Halyna Melnyk, og det blev en tæt affære.

Efter tre minutters kamp havde ingen af duellanterne scoret point, og dermed sluttede det uafgjort.

Heller ikke i den anden kamp mod schweizeren Elena Quirici kom Pedersen på pointtavlen. Derimod scorede Quirici et point efter godt et minuts kamp.

Det fik danskeren i offensiven, men det lykkedes ikke at forhindre et nederlag på 0-1.

Så var Pedersen pisket til at slå hviderusseren Maryia Aliakseyeva i sin tredje kamp for at holde liv i semifinalechancen.

Danskeren var i teten fra start og kom foran 1-0, men godt hjulpet af støtten fra hjemmebanepublikummet kom Aliakseyeva tilbage og sejrede med 2-1.

