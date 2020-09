Christopher Juul-Jensen skal ikke længere kæmpe for at forsvare den gule trøje for holdkaptajn Adam Yates.

Fire dage i Tour de Frances gule førertrøje blev det til for Adam Yates, som efter 9. etape søndag måtte afgive den eftertragtede trikot til Primoz Roglic.

Det virkede Yates selv forholdsvis afklaret med, da han trillede over målstregen, og også hans danske holdkammerat Christopher Juul-Jensen tager afslappet på trøjetabet.

- Der er ingen af os, der nu sætter os ind i bussen og er kede af det. Selvfølgelig vil mere have mere, men trøjen var aldrig vores mål fra starten, siger Christopher Juul-Jensen.

Yates kom over målstregen 54 sekunder efter den første gruppe, hvor Tadej Pogacar var hurtigst i spurten.

Dermed dumper Yates fra første- til ottendepladsen i det samlede regnskab - en tabel han før Tour de France-starten slog fast, at han ikke var specielt interesseret i denne gang.

- Vi har været lykkelige over, at han har været så aggressiv i sin kørsel fra start, at han kunne tage trøjen. Det viser, at vi har fulgt planen, som var at køre efter etapesejre.

- Vi fik gevinsten i form af den gule trøje i stedet. Den forsvandt så i dag (søndag, red.) til en rytter, som helt sikkert er en af favoritterne til at vinde hele løbet. Det er der ikke så meget at gøre ved, siger Christopher Juul-Jensen.

Tour de France holder hviledag mandag, inden løbet dagen efter fortsætter med 10. etape.

