Kim Astrup og Anders Skaarup vandt en sikker finalesejr i to sæt over Yong Jin og Sung-Seung Na fra Sydkorea.

Den danske herredouble med Kim Astrup og Anders Skaarup strøg i Malaysia helt til tops og viser dermed rigtig gode takter forud for sommerens OL i Paris.

Ved Super 500-turneringen Malaysia Masters sikrede de to danskere titlen med en finalesejr i to sæt, 21-18, 21-14, over Yong Jin og Sung-Seung Na fra Sydkorea.

Sejren kom i hus med fremragende dansk spil, hvor doublen viste kvalitet og kynisme, når det gjaldt. Særligt Kim Astrup var rigtig godt spillende.

Det er første gang, at den danske double vinder Malaysia Masters, titlen er den anden i 2024. I april vandt det danske par europamesterskabet.

Yong Jin og Sung-Seung Na havde tidligere i turneringen gjort det af med dansk modstand, da det i første runde blev til en sejr i to sæt mod Daniel Lundgaard og Mads Vestergaard.

Den danske double skulle da også lige finde sig til rette i finalen og lære koreanerne at kende, hvilket gav en hakkende start.

8-13 kom Astrup og Skaarup bagud i første sæt, men derfra tog danskerne ketsjeren i den anden hånd, og ved 15-15 var der etableret kontakt.

Det gav en tæt afslutning på første sæt, men da det spidsede til, viste Astrup og Skaarup rutinen.

Skarpt dansk netspil sikrede sættet ved første mulighed, da koreanerne sendte fjerbolden i nettet på den danske sætbold.

Præcis som i starten af kampen fik danskerne en skidt start på andet sæt, men med fem point i træk fandt parret hurtigt melodien igen.

Danskerne spillede tempofyldt, hvilket koreanerne havde svært ved at matche.

Kim Astrup var særdeles velspillende, lavede ikke mange fejl og dækkede det meste af banen ved nettet.

Ved opholdet i andet sæt lød den danske føring på 11-7, og det danske par virkede i kontrol.

Astrup og Skaarup fortsatte det gode spil, der varierede med både en aggressiv offensiv og en solid defensiv.

Foran 20-14 gjorde danskerne arbejdet færdigt på den første matchbold, da Anders Skaarup smashede titlen i hus.

/ritzau/