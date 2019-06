Kim Astrup og Anders Skaarup slog et russisk par og er klar til at spille om guld ved European Games.

Kim Astrup og Anders Skaarup fortsætter jagten på guldet ved European Games.

Den danske badmintonduo sikrede sig fredag en plads i finalen i herredouble, da Ivan Sozonov og Vladimir Ivanov fra Rusland i semifinalen blev besejret i to sæt med cifrene 21-17, 21-17.

Astrup og Skaarup, der er topseedet i turneringen, skal i lørdagens finale møde britiske Christopher Langridge og Marcus Ellis, der er seedet som nummer to. De slog hollandske Jelle Maas og Robin Tabeling i semifinalen.

Med fredagens sejr får det danske par mulighed for at følge op på landsmændene Mathias Boes og Carsten Mogensens sejr ved European Games i 2015. Dengang vandt Boe og Mogensen over Sozonov og Ivanov i finalen.

Mens den danske herredouble er i finalen, så gik det knap så godt for den danske mixeddouble, der spillede kvartfinale tidligere fredag. Her tabte Niclas Nøhr og Sara Thygesen, der var forsvarende mestre, til det topseedede britiske par Gabrielle og Chris Adcock i tre sæt.

/ritzau/