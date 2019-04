Mens Lars Eller sidste år kunne fejre Stanley Cup-sejren, må han nu nøjes med en runde i slutspillet.

Efter en regulær gyser er den danske forsvarende vinder af Stanley Cup, Lars Eller, røget ud af NHL-slutspillet i første runde.

Det sker efter en vild og afgørende syvende kamp i serien, hvor Carolina Hurricanes måtte bruge to overtidsperioder til at slå sidste sæsons mestre, Washington Capitals, ud.

Efter at have været foran 2-0 i første periode og 3-1 i anden periode, gik det galt for Eller og Capitals.

I slutningen af anden periode reducerede Teuvo Teravainen for Hurricanes og i tredje periode udlignede Jordan Staal for udeholdet.

Dermed måtte hjemmeholdet i Capital One Arena ud i forlænget spilletid, hvor det første hold, der scorer, vinder.

Det formåede ingen af holdene i de første 20 minutter, men efter 11 minutter af anden periode i den forlængede spilletid sende Carolina Hurricanes' Brock McGinn de forsvarende mestre og Lars Eller ud af slutspillet.

Den 29-årige danske matchvinder fra finalen i sidste sæson fik 24 minutter på isen i dagens nederlag.

Washington Capitals var både foran med 2-0 og 3-1 i kampe i serien, der spilles bedst af syv kampe.

Carolina Hurricanes møder nu New York Islanders i semifinalen i Eastern Conference.

Kuriøst nok er alle divisionsvinderne fra grundspillet røget ud i første runde af slutspillet.

De resterende hold i slutspillet er Columbus Blue Jackets, der møder Boston Bruins, Dallas Stars, der møder Saint Louis Blues og Colorado Avalanche, der møder San Jose Sharks.

Natten til onsdag røg danske Frederik Andersen ud af slutspillet med Toronto Maple Leafs.

Eneste dansker tilbage i kampen om årets Stanley Cup-trofæ er Oliver Bjorkstrand for Blue Jackets.

/ritzau/