Den danske firer uden styrmand for kvinder er klar til VM-finale i roning. Dermed er OL-billetten hjemme.

Kvindernes firer uden styrmand i roning roede sig torsdag i VM-finalen i Østrig, og med finaledeltagelsen er en billet til OL i Tokyo næste år sikret.

Lærke Berg Rasmussen, Christina Juhl Johansen, Ida Gørtz Jacobsen og Frida Sanggaard Nielsen havde god fart i båden i semifinalen, hvor kvartetten sluttede som nummer to.

- Vi er klar til Tokyo, det føles helt vildt, siger Frida Sanggaard Nielsen i en pressemeddelelse fra Dansk Forening for Rosport.

Hun forklarer, at den danske kvartet på forhånd havde opdelt semifinaleheatet i tre forskellige dele. I alt skulle roerne tilbagelægge 2000 meter.

- Taktikken var, at vi især holdt vores fokuspunkter i starten ind til de første 500 meter, hvor vi holder et tjekpunkt, og så kommer vi ind på de midterste 1000 meter, hvor vi skulle begynde at splitte feltet ad.

- Og da vi så har 600 meter hjem begynder vi optakten til spurten for at få den sikkert hjem, forklarer Frida Sanggaard Nielsen.

- Vi er meget lettede, det har været et stort pres, og nu kan vi ro mere afslappet i finalen.

Kvindernes firer uden styrmand er den første af de danske både ved VM i Østrig, som sikrer en OL-billet.

/ritzau/