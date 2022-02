»Jeg føler mig snydt, det er der ingen tvivl om.«

Sådan lyder det fra Henrik 'Store' Larsen i Berlingske, hvor han forklarer, hvordan han tager skarp afstand fra firmaet ACT.Global – og det er der en meget god grund til.

Berlingske kan nemlig fortælle, at firmaet er blevet meldt til bagmandspolitiet af Erhvervsstyrelsen på grund af mistanke om fusk med ACT.Globals regnskaber, der viste et stort overskud hvert år.

Den danske EM-helt fra triumfen i 1992 var ansat i firmaet frem til konkursen i efteråret 2020, og Henrik 'Store' Larsen fik en mistanke om svindlen, da ACT.Global pludselig kom i mediernes søgelys.

Han forklarer til mediet, at han i bagklogskabens lys godt kunne se, at det var noget underligt, at firmaet omsatte for flere hundrede millioner kroner om året, men i Henrik 'Store' Larsens afdeling var de kun tre ansatte og omsatte nok for omkring fire millioner årligt.

Skandalefirmaet blev stiftet i 2013 af direktør Carsen Jensen, der har flere konkursramte virksomheder bag sig. Forretningsgrundlaget var, at ACT.Global skulle sælge en bakteriedræbende spray, der var baseret på nanoteknologi.

I 2016 kunne ACT.Global så præsentere et flot overskud på 12 millioner kroner der gjorde, at flere prominente erhvervsfolk og en række af tidligere landsholdsspillere investerede i virksomheden.

Udover Henrik 'Store' Larsen var der også tale om landsholdslegenden Allan Simonsen, der ifølge Vejle Amts Folkeblad var tilknyttet ACT.Global som pr-direktør.

Berlingske skriver, at undersøgelser af en ekstern revisor af ACT.Global viste, at regnskaberne var blevet pumpet kunstigt i vejret. I 2019 endte virksomheden med et underskud på 120 millioner kroner, og i september 2020 gik ACT.Global så konkurs.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Carsten Jensen, men direktøren er endnu ikke vendt tilbage på vores henvendelse.