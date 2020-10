En tidligere dansk topidrætsudøver er blevet anklaget for vold og hærværk i to separate sager.

Det fremgår af anklageskriftet, som B.T. er i besiddelse af.

Der er navneforbud i sagen.

Voldssagen stammer fra tidligere i år.

Den fandt sted i Hovedstadsområdet, hvor den tidligere idrætsudøver først spyttede den forurettede i ansigtet og siden slog personen i hovedet med knyttet hånd.

I den forbindelse er den tidligere kendte sportspersonlighed sigtet efter straffelovens § 244, der hedder:

'Den, som øver vold mod eller på anden måde angriber en andens legeme, straffes med bøde eller fængsel indtil 3 år.'

Anklagen om hærværk stammer fra en episode, der fandt sted i september sidste år. Her skal den anklagede have knust en rude i en nordsjællandsk by.

I den forbindelse blev der lavet skader for et beløb i omegnen af 7.500 kroner.

Den tidligere topidrætsudøver er i den forbindelse sigtet efter straffelovens § 291 stk. 1, der hedder:

'Den, der ødelægger, beskadiger eller bortskaffer ting, der tilhører en anden, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder.'

Strafferammen for voldssagen ligger fra bøde og op til tre års fængsel, mens hærværkssagen kan give fra bøde til halvandet års fængsel.