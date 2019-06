Niclas Nøhr og Sara Thygesen tabte kvartfinalen ved European Games til Chris og Gabrielle Adcock.

Den danske mixeddouble i badminton med Niclas Nøhr og Sara Thygesen kommer ikke til at forsvare guldmedaljen fra det første European Games for fire år siden.

Tidligt fredag blev der gjort en ende på deres titelforsvar i kvartfinalen i Minsk.

Danskerne var useedede, og derfor var det ikke overraskende, at de tabte til de topseedede briter, Chris og Gabrielle Adcock.

Det danske par spillede dog stærkt og lå i vinderposition, inden det britiske ægtepar kom tilbage og vandt kampen med cifrene 21-15, 19-21, 21-15.

- Det er super frustrerende. Det så rigtigt godt ud, men det smuldrede på nogle uprovokerede fejl i sidste del af tredje sæt. De var køligst og spillede bare og fik også til at lave fejlene, vurderer Niclas Nøhr.

Danskerne kom slet ikke med i indledningen. De kom bagud med 3-11, inden de fandt sig bedre til rette i kampen.

Så tog de til gengæld en stribe point, der bragte dem på 10-12, inden stimen stoppede efter en for lang serv af Nøhr.

Det gav nyt engelsk overtag, og føringen var igen komfortabel med 16-11. Snart signalerede pointtavlen seks sætbolde, og Gabrielle Adcock fremtvang en fejl fra Thygesen, så den anden blev udnyttet til 21-15.

Andet sæt blev anderledes lige, og danskerne kunne midtvejs holde en kort pause med en føring på 11-10. Jævnbyrdigheden fortsatte, men det så godt ud for danskerne, da de vekslede 15-15 til 18-15.

De spillede sig til fire sætbolde og konverterede den fjerde til sætsejr på 21-19.

I tredje sæt var danskerne et skridt foran fra start og havde kampens overtag. De byttede side halvvejs foran med 11-8.

Så var det som om, at alvoren gik op for briterne. De løftede niveauet og vendte stillingen til 17-14 i deres favør. Blandt andet fik briterne i en af kampens bedste og længste dueller hjælp af en netruller.

Det kom danskerne ikke tilbage fra. Briterne udnyttede kort efter den første matchbold ved nettet.

- Vi havde sænket forventninger, efter at vi havde tabt den første gruppekamp hernede. Men vi ved, at vi har, hvad der skal til for at spille op med dem, og det var tæt på, siger Sara Thygesen.

Hun var også ude for en skuffelse torsdag aften, da hun som topseedet i damedouble sammen med Maiken Fruergaard tabte allerede i kvartfinalen. Selena Piek og Cheryl Seinen fra Holland vandt med 21-13, 21-14.

- Det er pisse irriterende, når vi kom herned for at vinde en medalje. Vi må bare erkende, at vi ikke er der, hvor vi var for et halvt år siden, og så må vi arbejde os tilbage, siger Thygesen.

Danmark er stadig med i herre- og damesingle samt i herredouble. De skal alle i aktion senere fredag.

/ritzau/