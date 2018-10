Line Kjærsfeldt vandt i to tætte sæt over verdens nummer 15 ved badmintonturneringen Denmark Open.

Odense. Danske Line Kjærsfeldt - verdens nummer 23 - kom tirsdag godt fra start ved badmintonturneringen Denmark Open i Odense, der rangerer som en Super 750-event på World Tour.

I første runde i damesingle leverede hun en mindre overraskelse, da hun besejrede japaneren Aya Ohori, der er nummer 15 på verdensranglisten, med cifrene 21-18, 23-21.

Første sæt udviklede sig meget tæt med mange lige stillinger eller japanske føringer på ét point.

Men Kjærsfeldt tog teten med fire point på stribe fra 14-15 til 18-15, og selv om japaneren kom tilbage til 18-18, var danskeren køligst i afgørelsen. Et par fine vindere senere tog hun sættet 21-18.

Andet sæt kom til at minde meget om det første, men igen fik danskeren allerbedst fat, da det spidsede mere til. Hun gik fra stillingen 14-14 til 18-15, men Ohori kæmpede sig tilbage og fik sætbold ved stillingen 20-19.

Her troede japaneren, at hun havde vundet sættet, men danskeren udfordrede kendelsen, og det skulle vise sig, at Ohori havde sendt bolden ud.

Ohori fik en sætbold mere ved 21-20, men derefter vandt Kjærsfeldt tre point på stribe og sikrede sejren.

Herredoublen med Kasper Antonsen og Nicklas Nøhr tog den første danske sejr i turneringen, da de slog et tysk par i en tæt kamp.

Forinden havde mixeddoublen med Mikkel Martinsen og Mai Surrow tabt i tre sæt til det syvendeseedede par fra Malaysia, mens Amalie Magelund og Freja Ravn tabte i to til de femteseedede japanere i damedouble.

/ritzau/