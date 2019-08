Den danske damefirer uden styrmand sikrede lørdag Danmarks første medalje ved VM i roning.

Lærke Berg Rasmussen, Christina Juhl Johansen, Ida Gørtz Jacobsen og Frida Sanggaard Nielsen havde allerede sikret en dansk OL-billet med en finaleplads ved VM i Østrig, men lørdag var der mere at juble over for den danske damefirer uden styrmand.

I finalen roede kvartetten sig til bronze og tog dermed Danmarks første medalje ved verdensmesterskabet, der afholdes i Ottensheim.

Damefireren kom i mål i tiden 6 minutter og 47,840 sekunder, og det var fire sekunder langsommere end australierne, der vandt. Holland tog sølv.

Danskerne startede godt og kæmpede med om føringen på de første 500 meter, men derfra viste australierne sig alt for stærke.

Også Holland sluttede et stykke foran danskerne, der til gengæld havde masser af luft ned til Polen på fjerdepladsen.

På forhånd var der da også forhåbninger om en dansk medalje til kvartetten, der havde vist god form op til VM med flere flotte World Cup-præstationer.

I Poznan blev det til guld, mens kvartetten ved det seneste World Cup-stævne i Rotterdam sluttede på andenpladsen.

Søndag er der på papiret endnu en god chance for en dansk medalje, når færøske Sverri Nielsen i singlesculleren ror sin finale klokken 14.46.

/ritzau/