Badmintondoublen Maiken Fruergaard og Sara Thygesen fortsætter med at imponere i turneringen Indonesia Masters, hvor de nu er finaleklar.

De danske kvinder tog lørdag en ny stor skalp, da de besejrede de forsvarende olympiske mestre, Misaki Matsutomo og Ayaka Takahashi, i en tæt semifinale med 22-20, 22-20.

Japanerne, der ligger nummer fem på verdensranglisten, var seedet som nummer fire i Indonesien. Danskerne er som nummer 30 i verden useedede.

Sejren er blot den seneste i en imponerende uge, hvor de højst overraskende slog turneringens andenseedede japanske par og dernæst besejrede et par fra Thailand i kvartfinalen.

Modstanderne i søndagens finale bliver det ottendeseedede par, Apriyani Rahayu og Greysia Polii, fra Indonesien.

I lørdagens kamp kom Fruergaard og Thygesen skidt fra start. Efter få minutter var de bagud 1-5, men japanernes forspring blev langsomt spist i løbet af sættet.

På sætbold nummer to lykkedes det de to danskere at snuppe første sæt og sætte det ene ben i finalen.

I andet sæt var rollerne byttet om, og nu var det Matsutomo og Takahashi, der kom haltende fra start. Fruergaard og Thygesen kom på 6-2, før japanerne pludselig tog teten og bragte sig på 14-9.

Alligevel slog den danske duo igen, og i en tæt afslutning fuldendte de comebacket ved at vinde kampen på anden matchbold.

Indonesia Masters rangerer på World Tourens niveau 4, som er niveauet lige under eksempelvis Denmark Open og Malaysia Open.

