»Det er lidt udansk at være fuld af selvtillid og komme og sige 'Se mig, se mig'. Og når man endda er nordvestjyde, så er man endnu mere tilbageholdende. Jeg prøver at bevare benene på jorden, men hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg pissestolt af min sæson. Det er jeg sgu.«

Og det har den danske cykelstjerne Michael Valgren også god grund til at være. Gennem hele 2018 kørte han på et tårnhøjt niveau, og det kastede to klassikersejre samt flotte præstationer i Tour de France og ved VM af sig. Og derfor er den 26-årige thybo nomineret til årets B.T. Guld.

I februar var han første mand over målstregen i klassikeren Omloop Het Nieuwsblad, i april vandt han den hollandske klassiker Amstel Gold Race, og i september dominerede han linjeløbet ved VM og var lidt uheldig 'kun' at ende på en syvendeplads.

»Det er de tre ting, der betyder noget for mig, når jeg kigger tilbage på året. For det viser, at jeg har været god og stabil hele vejen igennem,« fortæller Michael Valgren til B.T., da B.T. fanger ham på mobilen – under en cykeltur, selvfølgelig.

De nominerede til B.T. Guld Pernille Harder (fodbold)

For kåringen som Europas bedste kvindelige fodboldspiller i 2018 Michael Valgren (cykling)

For at vinde Amstel Gold Race og Omloop Het Nieuwsblad



Helle Frederiksen (triatlon)

VM-guld i triatlon på den lange distance Thorbjørn Olesen (golf)

Vinder af European Tour-turneringen Italian Open og med på Europas vindende Ryder Cup-hold Annika Langvad (mountainbike)

Verdensmester på maratondistancen Lars Eller (ishockey)

Første danske vinder af Stanley Cup-trofæet Caroline Wozniacki (tennis)

Vinder af grand slam-turneringen Australian Open Magnus Cort (cykling)

Etapesejr i Tour de France Maja Alm (orienteringsløb)

Verdensmester på sprintdistancen Astralis (e-sport)

For at vinde Major'en i London (VM i Counter-Strike) samt for at være det suverænt bedste hold i verden i 2018 (nummer et på verdensranglisten næsten hele året)

»Jeg har ikke haft noget udsving i min form, og jeg har for det meste siddet med helt fremme i de løb, jeg har deltaget i. Også i Touren og i løbene i Canada. Det har været en stabil sæson på et højt niveau, og det er jeg superglad for.«

Han er i årevis blevet betragtet som et af dansk cyklings største talenter nogensinde – men i 2018 tog han for alvor skridtet fra talent til en verdensstjerne, der hører til favoritfeltet i alle løb, han deltager i. Og det er ifølge Valgren en naturlig udvikling.

»Jeg er blevet ældre, mere moden og simpelthen også bare stærkere – i og med at jeg ikke er så gammel endnu. Og jeg har fået mere styr på min træning og mit træningsmiljø. Også i forhold til afslapning og restitution.

»Og så hviler jeg mere i mig selv. Det er mange små ting, der er gået op i en højere enhed. Og det har virket.«

Især Michael Valgrens sejr i Amstel Gold Race var mindeværdig. For her var han så tydeligt – trods modgang og uheld – løbets suverænt stærkeste.

»Det var en fed dag! Jeg vidste straks, at jeg var godt kørende – men derfra var der stadig lang vej til at lykkes. For der var 200 ryttere, der alle virkelig gerne ville vinde det løb. Og på et meget kritisk tidspunkt i løbet blev jeg fanget bag et styrt, og der troede jeg sgu, at det var slut,«

»Men jeg havde bare kongeben, og jeg overhalede hurtigt 100 mennesker. Og der tænkte jeg 'O.k., de ben er sgu virkelig gode i dag!',« husker Valgren, der endte med at sidde i finalen sammen med holdkammerat Jakob Fuglsang.

»Jakob spørger mig, hvad jeg vil. Jeg er ret kølig og siger, at jeg venter med mit angreb til til sidst – for det tror jeg på er det rigtige. Og så lykkedes alt bare. En blanding af held, virkelig gode ben og en tro på, at tingene kan lade sig gøre lige meget hvad.«

​Om B.T. Guld B.T. Guld er Danmarks sportspris med en historie, der går tilbage til 1930. Den er kendetegnet ved, at det er sportsudøverne selv, der udpeger vinderen, og det er lige præcis derfor, vi er så stolte over at uddele B.T. Guld – sportens egen pris!

Nu kigger Michael Valgren så ind i en ny sæson – hvor målsætningen er at matche og gerne overgå den forgangne.

Og så er det danskerens sæson et hos sydafrikanske Team Dimension Data – efter to år hos kasakhiske Astana. Og det skifte er foreløbig en stor succes.

»Det er fandeme godt, ja. Jeg er virkelig positivt overrasket. Der har bare været en fed start, der begyndte med en god samling i Cape Town for en måned siden, hvor vi var sammen i en uge og lavede en masse løjer,« fortæller han.

»Og så kan alle tale engelsk, og det er simpelthen bare en kæmpe forløsning, at der ikke konstant skal være tolk på, som der var på Astana og faktisk også på Tinkoff, hvor vi brugte en helvedes masse tid på at få tingene oversat på møderne. Her på holdet går det bare meget mere 'smooth', og man kan snakke med alle. Det er superfedt.«

Foto: JULIEN WARNAND Vis mere Foto: JULIEN WARNAND

Hos Team Dimension Data er Valgren tilænkt en kaptajnrolle i alle de store endagsløb.

»Jeg får mere eller mindre lov til at strikke mit eget løbsprogram sammen. Jeg skal bare sørge for, at benene er der, og så skal jeg nok få al den hjælp, jeg skal bruge.«

Og det er en sulten dansker, der ser frem mod den nye sæson – allerede i januar har han planer om at imponere sine holdkammerater i Tour Down Under i Australien.

»Og så vil jeg gerne gentage mine sejre. Måske se, om ikke jeg kan kan vinde et af 'monumenterne' – Milano-Sanremo, Liège-Bastogne-Liège eller Flandern Rundt. Det ville være kæmpestort.«

»Og selvfølgelig er det også et mål at komme med til Tour de France og vinde en etape. Det tror jeg på, at jeg kan,« lyder det over telefonen fra Valgren, mens han tramper løs i pedalerne – mod nye triumfer.