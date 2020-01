Europamesteren Rajbek Bisultanov beviste igen, at han tilhører verdenstoppen med sejr i Thors Masters.

Bryderen Rajbek Bisultanov vandt lørdag det internationalt stærkt besatte Thor Masters.

I finalen i 82 kilo-klassen vandt danskeren, der har tjetjenske rødder, over Alex Kessidis fra Sverige.

Foran 1200 tilskuere i Nykøbing Falster vandt Bisultanov med 7-5 over Kessidis, der sidste år vandt VM-sølv.

Den danske europamester havde også slået en stærk svensker i semifinalen foruden tre sikre sejre i de indledende runder.

Det var andet år i træk, at Bisultanov vandt Thor Masters, der har deltagelse af flere af verdens bedste brydere.

Selv om 24-årige Rajbek Bisultanov er et af største talenter i dansk brydning, så kan han sandsynligvis ikke repræsentere Danmark ved OL i Tokyo, da han ikke opfylder kravene til at få dansk statsborgerskab.

Det skyldes, at han ikke har arbejdet minimum 30 timer om ugen gennem de seneste fire år, hvilket er et krav for, at bryderen kan få permanent opholdstilladelse.

I 63 kilo-klassen hentede Mikkel Lassen bronze, mens Rajbek Bisultanovs lillebror Turpal Bisultanov blev nummer fire i klassen for brydere under 87 kilo.

Fredrik Bjerrehuus, der er udtaget til sommerens OL, deltog ikke i stævnet af private årsager.

/ritzau/