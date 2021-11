Bokseren Oliver Møllenberg var tirsdag aften involveret i en voldsom soloulykke på Gillelejevej nær Græsted.

Her kørte han galt sammen med sin bror, Tobias Møllenberg, da han prøvede at undgå et større dyr, som sprang ud på vejen. Det skriver Netavisen Gribskov.

Forsøget på at undgå dyret endte desværre i en frygtelig soloulykke, da bilen skred af vejen og endte på en nærliggende mark.

Ifølge det lokale medie kan Oliver og Tobias Møllenberg have ligget i bilvraget i op mod en halv time, før nogen fik øje på ulykken.

Opdateres...