Sammen med sin bror Tobias var den professionelle danske bokser tirsdag aften involveret i en voldsom soloulykke nær Græsted, der kunne have kostet dem livet.

Ulykken skete, da Oliver Møllenberg forsøgte at undvige et krondyr, der sprang ud på kørebanen. Bilen skred ud på en mark og rullede voldsomt om på taget, mens de to brødre selv kom alvorligt til skade. Begge er uden for livsfare, men Møllenberg var sikker på, han skulle dø.

Det skriver han i en Facebook-opdatering, hvor han sætter ord på, hvordan han har det. Her flyver tankerne gennem hans hoved, skriver han.

'Kunne jeg have undveget på en anden måde, da det krondyr lige pludselig stod foran bilen – jeg burde have været død, jeg indstillede mig på, at jeg skulle dø, jeg ikke kunne få vejret, da bilen holdt stille, efter bilen havde rullet rundt. Min krop lukkede ned, det var der, hvor jeg tænkte, det er slut,' skriver han.

Kort efter ser han sin bror Tobias – slemt tilredt.

'Jeg drejer hovedet og kan se Tobias hænge ned over sin sikkerhedssele, jeg troede virkelig, han var død, jeg skriger flere gange efter ham,' skriver han og fortsætter:

'Vi ligger i den her stilhed, hvor vi mister alt håb om at skulle se vores familie igen. Jeg tror, der går 30-40 minutter (som føles som flere år),' lyder det. I sidste ende kom hjælpen dog.

Møllenberg tilføjer, at han har brækket to nakkehvirvler og har et brud på rygsøjlen, hvilket betyder, han skal bære halsstøtte de næste tre måneder. Og boksekarrieren, den er sat på standby. Måske for altid. I denne weekend skulle han have været i kamp.

'Jeg kommer ikke til bokse kampen i Gilleleje, jeg kommer ikke til at bokse i meget lang tid, hvis jeg overhovedet kommer til dette igen … mit levebrød, min passion, mit liv. Men dette er lige meget, jeg trækker vejret og har min fulde førlighed,' skriver Møllenberg.

Møllenbergs bror Tobias afventer lige nu operation i kæben, og hvorvidt han skal opereres i ryggen.

Han har brækket noget i panden, næsen, kæben, tre nakkehvirvler og har tre komplicerede brud på rygsøjlen. Han har sin fulde førlighed, men Oliver Møllenberg slutter det lange opslag med disse ord.

'Vi har begge sindssygt ondt i krop og sjæl.'