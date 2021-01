Mia Blichfeldt var for stor en mundfuld for indiske Pusarla Sindhu i turneringen Thailand Open.

Badmintonspilleren Mia Blichfeldt fik en drømmestart på Super 1000-turneringen Thailand Open.

Tirsdag vandt den danske singlespiller 16-21, 26-24, 21-13 over sjetteseedede Pusarla Sindhu.

Inderen er nummer 7 i verden og blev verdensmester i 2019, mens Blichfeldt er nummer 18 på ranglisten.

Det endte med en særdeles tæt kamp, hvor Blichfeldt var nede med to matchbolde i andet sæt, før hun vendte kampen.

Danskeren tog sættet 26-24 og fortsatte de gode takter i tredje sæt, hvor hun bragte sig foran 11-6.

Føringen holdt hun uden de store problemer og snuppede kort efter sejren på sin første matchbold.

Dermed er hun klar til anden runde, hvor hun kunne have mødt landsmanden Line Kjærsfeldt.

Sådan gik det dog ikke. Kjærsfeldt løb ind i et nederlag på 17-21, 21-19, 16-21 til amerikaneren Iris Wang i første runde.

Wang, der ligesom Kjærsfeldt er useedet i turneringen, var bagud til danskeren ad flere omgange i tredje og afgørende sæt, men vandt fire af de sidste fem dueller og dermed kampen.

Tidligere tirsdag var den danske damedouble med Maiken Fruergaard og Sara Thygesen i kamp mod et par fra Egypten. Det endte med en sikker dansk sejr på 21-5, 21-9 og avancement til anden runde.

En del af verdenseliten er samlet under strenge coronarestriktioner i Bangkok for at spille tre store turneringer. To udgaver af Thailand Open samt sæsonfinalen.

Kina og Japan har dog valgt at blive væk grundet faren for smitte med coronavirus.

Danskere deltager i alle fem rækker.

/ritzau/