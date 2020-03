Hans-Kristian Vittinghus har svært ved at forstå, hvorfor badmintonsæsonen kører videre under coronaudbrud.

- For at være helt ærlig kan jeg ikke forstå det.

Sådan indleder den danske badmintonspiller Hans-Kristian Vittinghus et opslag på Facebook, hvor han kritiserer Det Internationale Badmintonforbunds (BWF) håndtering af coronaudbruddet.

Mens turneringer og ligaer på tværs af sportsgrene har sat alle aktiviteter på pause, fortsætter badmintonspillerne med at spille, og fredag er der igen kampe på programmet i All England.

Det har Vittinghus svært ved at forstå.

- WHO (Verdenssundhedsorganisationen, red.) har nu officielt erklæret det en global pandemi. Land efter land tager ekstreme forholdsregler for at sikre deres borgeres velbefindende. I international badminton er man bare stoppet med at give håndtryk, skriver danskeren.

34-årige Vittinghus, der ligger nummer 34 på verdensranglisten, har ikke selv deltaget i denne uges All England, men det har flere af hans landsmænd.

Rasmus Gemke, Anders Antonsen og Viktor Axelsen er stadig med i herresingle og skal efter planen i aktion fredag.

- Nogle turneringer aflyser, mens andre kører videre. I det igangværende All England lukker de endda hundredvis (eller måske tusindvis) af tilskuere ind hver dag. Hvordan giver det mening? Det gør det ikke, skriver Vittinghus.

Ifølge ham må spillerne vælge mellem deres eget samt andres helbred og muligheden for at samle point nok sammen til at kvalificere sig til sommerens OL.

- Vi burde ikke blive sat i den situation.

- Jeg opfordrer på det kraftigste BWF og de kontinentale forbund til at vise stærk ledelse i denne ekstraordinære situation og SUSPENDERE al international badminton øjeblikkeligt, skriver han.

/ritzau/