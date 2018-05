Danmarks herrelandshold i badminton indleder mandag sit forsvar af Thomas Cup-titlen fra 2016.

Bangkok. Det største resultat i dansk badmintons historie. Sådan blev Danmarks første triumf i Thomas Cup - herrernes hold-VM - i 2016 beskrevet.

De asiatiske stormagter fik en lang næse, og det danske hold kunne juble efter finalesejren over Indonesien. Følelser, der stadig er friske i erindringen op til forsvaret af titlen, der indledes tidligt mandag i Bangkok.

- Det er stadig som en surrealistisk drøm. At noget gik op i en højere enhed, og man lykkedes med et mål, man havde haft i 20 år, siger landstræner Kenneth Jonassen.

Hans-Kristian Vittinghus har igennem karrieren stået i skyggen af Jan Ø. Jørgensen og Viktor Axelsen, men i den omtalte finale fik han en helterolle med sejren i den altafgørende kamp.

- Det er stadig den største oplevelse i min karriere uden sammenligning. Når jeg tænker tilbage, bliver jeg rørt, glad og stolt, siger Vittinghus.

- Det var en kæmpe præstation af holdet, men også af mig selv, da jeg stod for presset.

- Jeg fik et boost og vandt en Super Series-titel kort efter. Siden har jeg ikke kunnet følge helt op på det, men at jeg fik opfyldt drømmen om at vinde Thomas Cup, kan ingen tage fra mig, fortsætter han.

I badmintonkredse var nogle fortørnede over, at Thomas Cup-holdet ikke fik anerkendelse nok for sejren og ikke blev nomineret til prisen som årets sportsnavn.

Spørgsmål: Men mangler der bred anerkendelse af Thomas Cup?

- Den er jo ikke så kendt som eksempelvis VM i ishockey eller håndbold. Måske skyldes det navnet. Thomas Cup lyder jo ikke som et VM, selv om det er et VM.

- Men jeg synes heldigvis, at nogle fik øjnene op for, hvor stort det er, da vi vandt i 2016 efter at have tabt otte finaler tidligere, siger Vittinghus.

Landstræner Jonassen mener, at turneringen har vokset sig stor på grund af de asiatiske stormagter i sporten.

- For dem er det den store chance for at vinde noget stort i holdsport, da de eksempelvis ikke er så gode inden for fodbold. Turneringen fylder meget for dem, og derfor vil vi elske at stikke en kæp i hjulet på dem.

Det bliver dog svært at gøre for anden gang i træk i Thomas Cup, selv om Danmark er andenseedet efter den klare favorit Kina.

- Jeg synes måske også, at Japan og Indonesien står bedre end os, men vi er vel fire nationer, der spiller om titlen.

- Det bliver afgørende, hvem der rammer den bedste lineup mod hinanden, og vi har mulighed for at jonglere især i herredouble, men bestemt også i singlerne, vurderer Kenneth Jonassen.

Han har måttet se bort fra den rutinerede herredoublespiller Carsten Mogensen. Det er en streg i regningen, mener Vittinghus.

- Med ham på holdet mener jeg, at vi ville være næstbedst, men uden ham synes jeg, at både Kina og Indonesien er stærkere.

- Men omvendt manglede vi også Carsten for to år siden, så det kan lade sig gøre, og jeg mener, at vi har en chance for at vinde guld, siger Vittinghus.

Danmark skal tidligt mandag dansk tid i aktion mod Algeriet i den første gruppekamp. De danske kvinder indledte søndag med en sejr på 4-1 over Rusland i kvindernes pendant, Uber Cup.

