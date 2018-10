Anders Antonsen spillede sig fredag videre til semifinalen i Denmark Open efter et dramatisk opgør.

Odense. Anders Antonsen er videre til semifinalen i Denmark Open efter et intenst opgør mod kinesiske Huang Yuxiang.

I tredje sæt var han nede 17-20, men spillede sig på imponerende vis tilbage og vandt sættet 22-20.

- Der var lige et kort øjeblik, hvor den var oppe at vende i mig, at det godt kunne være, at det sluttede. Men samtidig tænkte jeg, at det skulle være fandeme være løgn, så jeg gav den det sidste skud, siger Antonsen.

Opgøret var på mange måder en gentagelse af torsdagens duel mod Viktor Axelsen, hvor Antonsen bragede igennem i første sæt, men faldt i niveau i andet sæt.

Han forklarer, at det er en bevidst taktik. Han giver den alt han kan i første sæt, og så vurderer han, hvordan andet og tredje sæt skal spilles.

- Jeg kom hårdt ud i starten, men da jeg i andet sæt kom tilstrækkeligt bagud, vurderede jeg, at det ikke var værd at kæmpe for sættet. Så sparede jeg kræfter, og gav alt jeg havde i tredje sæt. Det er jeg glad for, da det var den rigtige beslutning både i går og i dag, siger han.

I opgøret mod Viktor Axelsen torsdag havde Antonsen publikum imod sig, men fredag vendte stemningen. Den fyldte hal i Odense gjorde alt, der stod i deres magt, for at føre danskeren mod sejren.

- Det var sindssygt fedt. Især i slutningen og efter den allersidste duel. De var rigtig gode ude på lægterne, siger han.

Lørdag møder Antonsen taiwaneren Chou Tien Chen, der er placeret som nummer fire på verdensranglisten, i semifinalen.

/ritzau/