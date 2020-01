Selv om Maiken Fruergaard og Sara Thygesen missede guldet i Indonesia Masters, er de glade for præstationen.

Det var lige ved og næsten for Maiken Fruergaard og Sara Thygesen i badmintonturneringen Indonesia Masters.

Damedoublen tabte søndag en dramatisk finale i Super 500-turneringen, men kunne alligevel se tilbage på en imponerende uge med flere store resultater.

- Det er klart vores største triumf, og der er ikke noget, der kan måle sig med det her. Det giver os så meget selvtillid. Vi viser, at vi ikke bare lige laver en overraskende kamp, men faktisk har en bund med et godt niveau over mange kampe, siger Maiken Fruergaard til DR.

Fruergaard og Thygesen gik ind til turneringen som nummer 30 på verdensranglisten, men besejrede undervejs flere doubler fra den absolutte elite.

Danskerne slog blandt andre det andenseedede japanske par, Yuki Fukushima og Sayaka Hirota, i anden runde. Og i semifinalen vandt de over de forsvarende olympiske mestre, Misaki Matsutomo og Ayaka Takahashi fra Japan.

Det var også tæt på den helt store triumf i Jakarta for Fruergaard og Thygesen, som havde to matchbolde i et nervepirrende tredje sæt.

Men begge blev misbrugt.

- Vi var så ærgerlige over ikke lige at få det sidste med, så vi skal hjem og træne nogle af de slag, vi missede til sidst, siger Maiken Fruergaard.

