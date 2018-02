Mathias Boe og Carsten Mogensen er klar til finalen ved Swiss Open efter sejr over engelsk par.

Basel. Badmintonduoen Mathias Boe og Carsten Mogensen skal søndag kæmpe om titlen i herredouble ved Swiss Open.

De topseedede danskere slog i semifinalen englænderne Marcus Ellis og Chris Langridge med 21-15, 21-14.

Boe og Mogensen slog et forspring på syv point i første sæt, men modstanderne svarede igen og reducerede til 13-14, inden danskerne igen trak fra.

Andet sæt blev lige så overbevisende efter en jævnbyrdig indledning frem til 7-7.

I søndagens finale får Boe og Mogensen thailandsk modstand, da to par fra Thailand står over for hinanden i den anden semifinale.

Senere lørdag skal Jan Ø. Jørgensen forsøge at sikre sig en plads i herresinglefinalen, når han møder franske Lucas Corvee i semifinalen.

/ritzau/