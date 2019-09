Roskilde Bordtennisklub tager torsdag aften hul på Champions League med 38-årige Michael Maze på holdet.

Den danske bordtennisprofil Michael Maze har et hårdt program foran sig.

Torsdag aften tager han sammen med sin klub, Roskilde Bordtennis, hul på Champions League-gruppespillet, mens han fredag aften indtager dansegulvet i TV2's underholdningsprogram "Vild med dans".

Og faktisk kan den 38-årige bordtennisspiller drage nytte af dansetræningen til at sikre Roskilde europæisk succes, vurderer klubbens sportschef, Allan Bentsen.

- Han har jo haft nogle udfordringer med kroppen før, men jeg tror faktisk, at det gavner ham, for det er jo nogle helt andre muskler og noget smidighed, der bliver bygget på, som måske kan hjælpe ham.

- Så jeg håber faktisk, det er en lille bonus, siger han.

Foruden Maze består Roskildes hold torsdag aften af Bojan Tokic, der ligesom Maze er 38 år, og den 24-årige Yujia Zhai.

Og de rutinerede kræfter kan være en fordel mod det noget yngre østrigske hold Water Wels i den første gruppekamp, håber Allan Bentsen.

- Det betyder helt sikkert noget mentalt, at vores spillere har prøvet at stå i de her vigtige kampe før. Jeg håber, at det kan holde deres nerver i ro.

- Det er jo et hurtigt spil, og reflekserne skal være der, men det er ikke sådan, at man er udbrændt. Der er mange europæiske spillere, der topper, når de er oppe i årene.

Roskilde er seedet som nummer fire i Champions League-turneringen. Seedningen sker på baggrund af spillernes pladser på verdensranglisten.

Roskildes højst rangerede spiller er englænderen Liam Pitchford, der er nummer 18 på verdensranglisten, men englænderen er ikke med i torsdagens første kamp for Roskilde.

Målet for klubben er at komme videre fra gruppespillet, hvor den foruden det østrigske hold også skal møde Ostrava fra Tjekkiet og russiske UMMC, der har Jonathan Groth på holdet.

- Jeg drømmer om, at vi kommer i semifinalen. Det har været drømmen, siden vi startede det her projekt op for 11 år siden, siger Bentsen.

Roskildes første gruppekamp starter klokken 19.30 i Roskilde Kongrescenter.

De to bedste hold i hver af de fire grupper går videre til kvartfinalen. Roskildes bedste placering i Champions League var en kvartfinaleplads i 2018.

/ritzau/