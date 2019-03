Fredrik Bjerrehuus og Rajbek Bisultanov vandt hver deres vægtklasse ved Thor Masters i Nykøbing Falster.

Danmarks to bedste brydere, Fredrik Bjerrehuus og Rajbek Bisultanov, strøg lørdag aften til tops ved Thor Masters.

De to brydere vandt hver deres vægtklasse ved stævnet, der afholdes i Nykøbing Falster og er blevet et af Europas største elitestævner.

Bjerrehuus kæmpede sig vej til finalen i 67-kiloklassen med overbevisende sejre over først en amerikaner, dernæst en ukrainer, så en finne og til sidst en svensker.

I finalen vandt den 29-årige dansker med 9-3 over Ruslan Kudrynets fra Ukraine.

Bjerrehuus, der satser på at komme til næste års OL i Tokyo, har været inde i en skidt periode og glæder sig derfor over, at tingene er begyndt at lysne for ham.

- Jeg har haft et par dårlige turneringer, hvor jeg har tabt i første runde, og så har jeg haft influenza den seneste uge.

- Så det er et mentalt og fysisk comeback for mig at vinde her. Jeg har på det senest tænkt, hvad det er, jeg går og træner til to gange om dagen, så det er dejligt at vinde over nogle af de bedste, siger Fredrik Bjerrehuus.

Planen er, at han skal toppe til september, hvor der er VM i Kasakhstan. VM er også første mulighed for at kvalificere sig til OL i Tokyo. Inden da er der også et EM i Rumænien til april.

- Jeg er kun på 70 procent nu, så jeg bliver meget bedre, siger han.

Rajbek Bisultanov, der er kommet til Danmark som tjetjensk flygtning og søger om dansk statsborgerskab, imponerede i 82-kiloklassen, selv om han naturligt hører hjemme i klassen for brydere på 77 kilo eller derunder.

23-årige Bisultanov hentede tre sejre på vej mod finalen, hvor han slog tyske Hannes Wagner med 9-0.

Også Bisultanov satser på VM i år, men det helt store mål for ham er OL i Tokyo. Det kræver dog, at han har fået et dansk pas i så tilpas god tid, at han kan nå at kvalificere sig.

- Jeg regner med, at jeg skal til OL, men jeg mangler et dansk pas. Jeg har søgt og venter på svar, siger han.

Rajbeks Bisultanovs 17-årige lillebror, Turpal Bisultanov, imponerede også ved Thor Masters med en fjerdeplads i 87-kiloklassen.

Stævnet i Nykøbing Falster viste, at dansk brydning står med en række interessante navne, til trods for at stjernen Mark O. Madsen har indstillet bryderkarrieren for at dyrke MMA. I 2016 vandt Mark O. Madsen OL-sølv i Rio.

Landstræner Szymon Kogut ser gode muligheder for, at Danmark kan gøre sig gældende trods tabet af Mark O. Madsen.

- Da Mark stoppede, begyndte folk at spørge, hvad sker der så? Så det er fedt, at vi kan præstere uden Mark.

- Danmark er så lille en brydernation, men de to-tre stykker, vi har, er virkelig på højt niveau, så det er en fornøjelse, siger Szymon Kogut.

- Det her er en generalprøve til EM i april. Når man vinder sådan et stævne med store nationer som deltagere, så kan man tillade sig at kigge positivt frem mod EM.

- Men vores hovedfokus er på VM, hvor vi kan begynde at kvalificere vores brydere til OL, siger landstræneren.

/ritzau/