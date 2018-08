Cheflandstræner Kenneth Jonassen føler, at VM i Nanjing har været stolpe ud for de danske badmintonspillere.

Nanjing. VM i badminton i Nanjing blev en skuffelse set med danske øjne.

Der siger cheflandstræner Kenneth Jonassen, efter at de sidste danskere blev sendt ud i fredagens kvartfinaler efter tre nederlag til kinesiske modstandere.

- Der er ingen tvivl om, at det er en skuffelse. Vi havde absolut sat næsen op efter metal, og vi var tæt på.

- Jeg kommer til at tænke på det her VM som stolpe ud i nogle kampe, også tidligt i turneringen, hvor vi havde chancerne for at skabe nogle overraskelser, som desværre udeblev, siger Kenneth Jonassen til DR's hjemmeside.

Målsætningen for det danske hold ved VM var to medaljepoint, hvor guld giver tre point, sølv to point og bronze et enkelt point.

Den acceptable målsætning lød på en medalje og to kvartfinaler, og det blev altså ikke opfyldt.

Fredag tabte mixeddoublen Mathias Christiansen og Christinna Pedersen, herresinglen Viktor Axelsen og herredoublen Mads Pieler Kolding og Mads Conrad-Petersen.

Ingen af de danske nederlag til kinesere kan isoleret set betegnes som overraskende, heller ikke Viktor Axelsens til den olympiske mester, Chen Long.

Den 24-årige dansker var ganske vist regerende verdensmester og topseedet ved VM, men han havde tabt 10 af 12 kampe mod Chen Long før fredagens kvartfinale.

- Koldt og kynisk kan man godt sige, at Viktor tabte til en bedre spiller. Viktor kan ikke lave så mange fejl, som han gjorde i dag, mod en spiller af Chen Longs kaliber.

- Specielt ikke når man møder ham på hjemmebane, hvor han vokser, når tingene lykkes for ham, siger Kenneth Jonassen.

Det er første gang siden 2007, at dansk badminton tager hjem fra et VM uden mindst én medalje.

/ritzau/