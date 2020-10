Det danske par Joel Eipe og Rasmus Kjær leverede en stor overraskelse ved badmintonturneringen Denmark Open.

I et rent dansk opgør sikrede den danske herredouble Joel Eipe og Rasmus Kjær sig torsdag formiddag en opsigtsvækkende sejr ved Denmark Open.

Badmintondoublen besejrede således landsmændene Kim Astrup og Anders Skaarup Rasmussen i anden runde og er nu klar til kvartfinalen.

Astrup og Skaarup er på papiret Danmarks bedste herredouble, og parret var seedet til at nå semifinalen. Parret Joel Eipe og Rasmus Kjær, der er useedet, formåede dog at besejre den stærke duo i tre tætte sæt.

21-18, 17-21, 21-16 lød sejrscifrene.

- Det føles altid lidt underligt, når vi spiller mod spillere, som vi træner med hver dag. Vi ved, at der er en bestemt type dueller, som de er gode til, og hvor vi ikke vil være i stand til at slå dem, siger Rasmus Kjær.

- Så vi blev nødt til at lave nogle ændringer i forhold til serven og duellerne for at få dem ud af deres komfortzone. Vi spillede op til vores bedste.

Eipe og Kjær sikrede sig første sæt ved at tage tre point i træk ved stillingen 18-18. Astrup og Skaarup tog næste sæt, inden det undertippede par fuldendte overraskelsen i tredje sæt.

- Vi forventede ikke at slå dem, men vi forventede at give dem kamp til stregen. Vi træner med dem hver dag, og vi har ikke slået dem en eneste gang, lyder det fra Joel Eipe efter kampen.

Maiken Fruergaard og Sara Thygesen, der udgør Danmarks stærkeste damedouble, levede op til favoritværdigheden, da de torsdag slog tyske Kilasu Ostermeyer og Franziska Volkmann og spillede sig i kvartfinalen.

Det danske par vandt opgøret i to sæt med cifrene 21-10, 21-17.

/ritzau/