Danmark vandt World Cup-medaljer i kvindernes tunge firer uden styrmand og herrernes letvægtsdobbeltsculler.

Luzern. Ikke siden OL i 2012, hvor Mads Rasmussen og Rasmus Quist vandt guld i London, havde Danmark fået medalje i en international regatta i herrernes letvægtsdobbeltsculler.

Det lavede Emil Espensen og Alexander Modest om på søndag ved det afsluttende World Cup-stævne i Luzern i Schweiz, hvor de sikrede bronzemedaljen efter Irland og Belgien.

Danskerne lå forrest efter de første 500 meter. De måtte dog se Irland gå forbi dem efter 1000 meter, og med 500 meter igen kunne de ikke længere holde Belgien bag sig.

Med en stærk spurt på de sidste 400 meter lykkedes det at holde Canada væk og sikre bronzemedaljen.

Det var ikke kun de danske mænd, der hentede medaljer ved stævnet.

I kvindernes tunge firer uden styrmand vandt Anne H. Larsen, Frida Sanggaard Nielsen, Lærke Berg Rasmussen og Ida Gørtz Jacobsen sølv.

Kvartetten havde før Luzern kun haft fire dage til at arbejde sammen, efter at Lærke Berg Rasmussen blev flyttet over i båden.

/ritzau/