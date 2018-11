Danmark slipper for et møde med mægtige Tyskland.

Det ligger fast, efter at seedningslagene til den kommende EM-kvalifikation nu er på plads - men der er i øvrigt stadig rig risiko for, at Åge Hareides mandskab kan komme op mod en fodbold-stormagt.

Det danske landshold er placeret i det andet seedningslag, hvor Tyskland altså er dumpet ned efter de meget dårlige resultater ved både sommerens VM og det netop overståede Nations League.

Her nyder Holland omvendt godt af at have sikret sig førstepladsen (på tyskernes bekostning), for alle fire gruppevindere fra liga a i Nations League - Portugal, Holland, England og Schweiz - er sikret topplacering i lodtrækning til kvalifikationsgrupperne. Her ville det hollandske landshold ellers ikke have ligget.

Danmark er altså seedet i andet lag, og foruden Tyskland kan holdet derfor heller ikke møde Island, Bosnien-Hercegovina, Ukraine, Sverige, Rusland, Østrig, Wales og Tjekkiet.

Til gengæld ligger hold som England, Belgien, Frankrig, Kroatien og Spanien og lurer i øverste seedningslag.

Men den gode nyhed er, at både nummer et og to i grupperne kvalificerer sig direkte til EM-slutrunden i 2020.

Der vil være fem grupper med fem hold i hver.

Der vil være fem grupper med seks hold i hver.

På grund af Nations League vil kvalifikationskampene blive gennemført i ekstra komprimeret form fra marts til november næste år.

Sådan spilles EM-kvalifikationen Sådan ser de kommende turneringskampe ud for landsholdet, hvor der skal spilles på dansk grund. EM-kvalifikation: 21.-23. marts, 2019 (1. runde)

24.-26. marts, 2019 (2. runde)

7.-8. juni, 2019 (3. runde)

10.-11. juni, 2019 (4. runde)

5.-7. september, 2019 (5. runde)

8.-10. september, 2019 (6. runde)

10.-12. oktober, 2019 (7. runde)

13.-15. oktober, 2019 (8. runde)

14.-16. november, 2019 (9. runde)

17.-19. november, 2019 (10. runde)

Seedningslagene ser sådan ud, når kvalifikationen finder sted 2. december i Dublin.

1. seedningslag: Schweiz, Portugal, Holland, England, Belgien, Frankrig, Spanien, Italien, Kroatien og Polen.

2. seedningslag: Tyskland, Island, Bosnien-Hercegovina, Ukraine, Danmark , Sverige, Rusland, Østrig, Wales og Tjekkiet

Tyskland, Island, Bosnien-Hercegovina, Ukraine, , Sverige, Rusland, Østrig, Wales og Tjekkiet 3. seedningslag: Slovakiet, Tyrkiet, Irland, Nordirland, Skotland, Norge, Serbien, Finland, Bulgarien og Israel.

4. seedningslag: Ungarn, Rumænien, Grækenland, Albanien, Montenegro, Cypern, Estland, Slovenien, Litauen og Georgien,

5. seedningslag: Makedonien, Kosovo, Hviderusland, Luxembourg, Armenien, Aserbajdsjan, Kasakhstan, Moldova, Gibraltar og Færøerne.

Makedonien, Kosovo, Hviderusland, Luxembourg, Armenien, Aserbajdsjan, Kasakhstan, Moldova, Gibraltar og Færøerne. 6. seedningslag: Letland, Liechtenstein, Andorra, Malta og San Marino.

Som sædvanlig er der eksempelvis visse forbehold, der betyder at enkelte lande ikke kan komme i gruppe med hinanden. Eksempelvis af geografiske eller politiske grunde.

I denne omgang er der dog også nogle særlige forhold, der blandt andet omhandler Danmark.

EM-slutrunden i 2020 skal jo ikke holdes i ét land, men i 12 forskellige lande på tværs af Europa, blandt andet i Parken.

Danmark er i andet seedningslag til EM-kvalifikationen.

Af den grund kan der maksimalt være to af de kommende værtsland i samme kvalifikationsgruppe for at sikre, at så mange er værterne som muligt får muligheden for at kvalificere sig til løjerne. Værtslandene er foruden Danmark: Aserbajdsjan, England, Tyskland, Ungarn, Italien, Holland, Irland, Rumænien, Rusland, Skotland og Spanien.

Og skulle kvalifikationen glippe for det danske landshold, så findes der jo en ekstra mulighed.

For med gruppesejren i Nations League er Danmark et af de hold, der af den grund får en ekstra play-off-chance til at komme til EM. Der er fire pladser på spil her i kampene, der spilles i marts 2020.

I alt 24 nationer deltager ved EM senere det år.