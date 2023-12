Med bronzemedaljerne til Jacob Lund og Jesper Kilbak er Danmark oppe på fem medaljer ved EM i ju-jitsu.

EM i kampsporten ju-jitsu har udviklet sig til en stor succes for det danske hold ved mesterskaberne i Kroatien.

Lørdag blev det til yderligere to danske medaljer, og dermed er den samlede danske medaljehøst oppe på fem, tre af sølv og to af bronze.

Jacob Lund vandt ganske overraskende bronze ved sit første internationale mesterskab som senior.

Han kom til EM med et håb om ikke at falde igennem, men tømreren fra Ribe endte altså på medaljeskamlen.

- Jeg er fyldt med en følelse af umådelig meget glæde og taknemmelighed, siger Jacob Lund og takker sine holdkammerater, trænere, forældre og kæresten.

- Jeg var så ræd og nervøs, da frygten var en skade, det jeg kender alt for godt. Mine trænere hjalp mig med at holde fokus.

Den noget mere rutinerede Jesper Kilbak stod også tilbage med en bronzemedalje efter lørdagens konkurrence i 69 kilo-klassen.

Det var hans første medalje ved et stort internationalt mesterskab.

- Hold da op, det er en medalje, jeg har ventet længe på. Det er stort for mig. Det er alle de aftener hjemme i træningslokalet i Herlev, der gør det her muligt.

- Det er så let at måle sig på, om man vinder medaljer eller ej. Fordi jeg har formået at holde fokus på at udvikle mig, at jeg har en kæmpe passion for sporten, så er det her en mulighed, siger Jesper Kilbak.

Fredag vandt Jeppe Tellund sølv i 62 kilo-klassen, mens Liva Tanzer hentede medalje af samme karat i 63 kilo-klassen.

Torsdag blev det også til sølv for Lucas Andersen i vægtklassen -77 kilo.

Søndag kan det blive til den sjette danske medalje, når den står på holdkamp.

