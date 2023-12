Danmark hentede sin sjette medalje ved at vinde bronze i søndagens holdkonkurrence ved EM i ju-jitsu.

EM i ju-jitsu blev den helt store medaljefest set med danske briller. Søndag blev mesterskabet rundet af med endnu en dansk medalje, den sjette af slagsen ved denne uges EM.

Søndagens konkurrence var holdkampe, og her snuppede Danmark bronze.

Med på holdet var blandt andre Rebekka Ziska Dahl, der ikke lykkedes med at vinde en individuel medalje.

- Det er en fantastisk følelse, at vi som hold kan vinde en medalje. For det er holdet, vores fællesskab, der er fundamentet for de mange medaljer, vi har vundet her til EM, siger Rebekka Ziska Dahl i en pressemeddelelse.

Hun mener, at bronzemedaljen understreger, at Danmark råder over en "stærk trup fyldt med kvalitet".

- Både de erfarne og nye har leveret, fordi vi har et sammenhold, der gør alle stærkere. Det er jeg megastolt af, det giver store perspektiver for fremtiden, lyder det fra Rebekka Ziska Dahl.

Danmarks medaljer fordelte sig som tre af sølv og tre af bronze. Lucas Andersen (77 kilo-klassen), Jeppe Tellund (62 kilo) og Liva Tanzer (63 kilo) fik alle sølv, mens Jacob Lund og Jesper Kilbak lørdag begge sikrede bronze i 69 kilo-klassen.

Ju-jitsu er ikke på OL-programmet. De danske kæmpere kan derimod med optimisme se frem mod World Games - OL for mindre sportsgrene - i Kina i 2025.

/ritzau/