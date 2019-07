Danmark kørte sig tilbage efter en skidt start i par-VM i speedway og er i spil, inden VM afgøres søndag.

De danske speedwaykørere holdt liv i håbet om metal ved par-VM lørdag aften, da den første af to finaledage blev kørt i russiske Togliatti.

Danskerne ligger inden søndag på fjerdepladsen med 19 point.

Australien fører med 23 point foran Rusland og Polen, der har henholdsvis 22 og 21 point.

Rutinerede Niels-Kristian Iversen hentede blot to point på en aften, hvor han lagde ud med en tyvstart og blev diskvalificeret.

Senere sluttede han sidst i et heat og hentede en andenplads, inden han styrtede og ikke kom til flere starter.

Derefter hentede U21-køreren Frederik Jakobsen to andenpladser og fire point.

De øvrige point blev kørt hjem af Leon Madsen, inden der igen skal køres søndag.

Par-VM hedder officielt "Speedway of Nations" og afvikles over to dage, og foruden Danmark var Tyskland, Australien, Polen, Sverige, Storbritannien og værtsnationen Rusland, som også er forsvarende mester, kvalificeret.

Niels-Kristian Iversens tyvstart kom i første heat mod Tyskland, som også fik en kører diskvalificeret.

Derfor skulle Leon Madsen og Erik Riss køre mod hinanden, og her hentede danskeren tre point.

Iversen måtte notere sig nul point i det andet danske heat mod Australien, hvor Madsen hentede to point.

Så gjaldt det en dyst mod Polen i danskernes næste start, og her fandt Iversen mere fart med en andenplads efter Bartosz Zmarzlik, mens Leon Madsen hentede et enkelt point på tredjepladsen.

Så skulle Danmark køre mod russerne, og her mistede Iversen kontrollen over maskinen og styrtede. Heatet blev afblæst, og endnu et heat uden Iversen var en realitet.

Her hentede Leon Madsen tre point med førstepladsen mod Emil Sayfutdinov og Artem Laguta.

Så blev Frederik Jakobsen bragt i spil i danskernes femte heat mod Sverige, og Jakobsen sikrede en andenplads efter Leon Madsen, og dermed var der fem tiltrængte point til Danmark.

Efter Iversens styrt var Frederik Jakobsen igen til start i Danmarks sidste heat mod Storbritannien. Briterne leverede deres bedste resultat lørdag, da Craig Cook hentede tre point foran Frederik Jakobsen.

Leon Madsens tredjeplads sørgede for tre danske point og totalen på dagen på 19.

Søndag køres igen 21 heat. Herefter er førstepladsen i finalen, mens nummer to og tre samlet kører en semifinale.

