Spanien blev for stor en mundfuld for det danske herrelandshold, der tabte EM-finalen og må nøjes med sølv.

Det danske herrelandshold i parabordtennis måtte nøjes med sølvmedaljerne efter EM-finalen.

Holdet med Peter Rosenmeier, Henrik Korndahl Brammer og Rasmus Damkjær Hansen havde ellers været overlegne i alle kampene mod finalen, men lørdag blev Spanien for stor en mundfuld, og danskerne tabte 0-2.

Doublen med Peter Rosenmeier og Henrik Korndahl Brammer lagde ellers ud med at vinde første sæt med 11-9 i den første kamp i finalen, men danskerne tabte derefter de følgende tre sæt med 5-11, 9-11, 7-11.

I anden kamp skulle Rosenmeier forsøge at udligne, men danskeren tabte kampen i tre sæt med 7-11, 9-11, 10-12.

Dermed var kampen afgjort, og der blev ikke behov for at afvikle den anden single, hvor Henrik Korndahl Brammer skulle have været i aktion, og danskerne måtte se guldet gå til Spanien.

På trods af nederlaget har landstræner Christoffer Petersen kun roser til de danske spillere.

- Generelt har de spillet en rigtig flot holdturnering. Doublespillet er meget afgørende, og der var vi i perioder rigtig gode.

- Men når der trækkes så store ressourcer på Peter Rosenmeier, og han samtidig har en hel singleturnering bag sig, så kan der ske det, der gjorde i dag. Der var ikke mere mentalt overskud i tanken, siger han i en pressemeddelelse fra Parasport Danmark.

Det danske hold har ellers gjort rent bord i turneringen frem mod finalen. I gruppespillet blev det til danske 2-0-sejre over både Frankrig og Rusland, mens Slovakiet blev slået i semifinalen ligeledes med 2-0.

Peter Rosenmeier stillede også individuelt op i klasse 6, som er klassen for spillere med arm- og bendefekter. Her vandt han EM-guld.

/ritzau/