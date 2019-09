Peter Rosenmeier og Henrik Korndahl Brammer vandt sikker over Slovakiet i EM-semifinalen.

Det danske herrelandshold i parabordtennis spiller lørdag om guld ved EM i Helsingborg.

Danskerne kvalificerede sig til slutkampen i overlegen stil ved at slå Slovakiet med 2-0 i semifinalen fredag aften.

Doublen med Peter Rosenmeier og Henrik Korndahl Brammer hentede den første af to sikre danske sejre ved at slå det slovakiske par med 11-3, 11-7 og 11-2.

Derefter vandt Rosenmeier på egen hånd over Miroslav Jambor - også her uden sættab. Danskerens sejrscifre lød på 11-4, 13-11, 11-6.

Dermed var kampen afgjort, og der blev ikke behov for at afvikle den anden single, hvor Henrik Korndahl Brammer skulle have været i aktion.

I finalen venter et opgør mod Spanien.

Det danske hold har foreløbig gjort rent bord i turneringen. Også i gruppespillet blev det til danske 2-0-sejre.

Først gik det ud over Frankrig, og dernæst blev Rusland slået med de samme cifre.

Finalen mod spanierne begynder lørdag klokken 14.15.

/ritzau/