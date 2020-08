Med Thomas & Uber Cup samt to gange Denmark Open genåbner verdenstoppen inden for badminton i Danmark.

Den internationale badmintontop har ligget stille på grund af coronapandemien siden Viktor Axelsens All England-triumf i midten af marts.

Nu er der dog udsigt til, at verdens bedste spillere igen kan indtage den internationale scene. Den scene bliver dansk og en længere forestilling end oprindelig planlagt.

Det oplyser Badminton Danmark i en pressemeddelelse.

Verdensmesterskaberne for herre- og damelandshold, Thomas & Uber Cup, afvikles fra 3. oktober til 11. oktober i Aarhus, hvorefter topspillerne samles i Odense til Denmark Open 13.-18. oktober som planlagt.

Men derefter forbliver spillerne i H.C. Andersens fødeby for at spille endnu en omgang Denmark Open, Denmark Open 2, fra 20.-25. oktober.

Det skyldes, at Danmark har overtaget værtskabet for French Open, der ligesom Denmark Open rangerer på niveau 3 på World Touren efter sæsonfinalen og de tre største turneringer.

Den beslutning har Det Internationale Badmintonforbund (BWF) truffet for at undgå krydsning af flere landegrænser og flytninger, som øger risikoen for coronasmitte.

- Vi glæder os rigtig meget over, at Danmark bliver stedet, hvor international topbadminton genoptages efter covid-19, siger Bo Jensen, direktør i Badminton Danmark, i pressemeddelelsen.

- Det er i sig selv historieskrivning, men at det så bliver med Thomas & Uber Cup i Aarhus samt to gange Denmark Open i Odense, er kæmpe stort.

Ifølge Badminton Danmark har alle nationer indikeret, at de agter at stille op, men uvisheden forbundet med coronapandemien gør, at tingene kan ændre sig inden oktober.

Sammen med myndighederne og BWF har Badminton Danmark udarbejdet retningslinjer, som gør, at det skal være sikkert for både spillere og det antal tilskuere, som må lukkes ind.

Blandt andet bliver hallerne i Aarhus og Odense inddelt i zoner, således at de forskellige grupper har et minimum af fælles berøringsflader.

Derudover områdeinddeles tilskuerpladserne, gange ensrettes, der opstilles håndsprit, og alle temperaturskannes ved indgangen.

Alle spillere og nøglepersoner som dommere og turneringsledelse bliver coronatestet løbende gennem de tre uger i Danmark, hvor man har indkøbt testkit og maskiner, testsvar kan fås på 20 minutter.

/ritzau/