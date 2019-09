Med Dannebrog over skuldrene og en kold dåseøl i hånden pustede den danske MMA-fighter Nicolas Dalby ud efter lørdag aftens forrygende UFC-comebacksejr over brasilianske Alex Oliveira.

Han var ikke sen til at kalde aftenen for 'den bedste i mit liv'. En aften, hvor han blev mødt af 12.000 storskrigende danske fans i Royal Arena.

Samtlige sang med, da en kvindestemme sang 'Der er et yndigt land', da Nicolas Dalby trådte ind i arenaen. Og det var ikke en tilfældig kvindestemme, afslørede danskeren.

»Det var min kæreste, der sang nationalsangen. Uden hende kunne jeg ikke have klaret det.

Foto: Nils Meilvang

»Hvis hun havde forladt mig - hvilket hun burde have gjort - da jeg var langt nede, så havde jeg ikke siddet her i dag,« lød det fra den danske fighter.«

'Langt nede' refererer til perioden efter, at Dalby i 2017 blev droppet af UFC - Superligaen inden for MMA.

»Jeg var et grimt sted i mit liv. Jeg var ikke en rar person at være sammen med. Jeg drak alt for mange øl og spiste for mange pizzaer.«

»Men jeg fik en åbenbaring. Jeg ville være den bedst mulige far for min lille datter,« fortalte Nicolas Dalby.

UFC Fight Night i Royal Arena Lørdag 28.september 2019 rødt navn først. Nicolas "Lokomotivo" Dalby vs. Alex "Cowboy" Oliveira Foto: Nils Meilvang

Han havde i øvrigt en kraftig forbinding om sit venstre knæ, og han var tydeligt plaget af smerter.

»Lægerne siger, at det umiddelbart ligner en forstuvning. Så jeg er ikke så bekymret.«