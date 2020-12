Både i Semmering og Bormio satte vejret en stopper for alpine World Cup-afdelinger mandag.

Vejrguderne var ikke med arrangørerne af World Cup-løbene i alpint skiløb mandag eftermiddag.

Både i østrigske Semmering og italienske Bormio blev løb udsat.

I Semmering skulle kvinderne have dystet i storslalom, og det lykkedes at afvikle det ene af to gennemløb, før blæsten blev for voldsom.

Nogle af vindstødene var så kraftige, at de blæste sikkerhedsbarrierer omkuld ved målområdet. Der er endnu ikke taget stilling til, om andet gennemløb skal køres på et andet tidspunkt eller aflyses.

Slovakiske Petra Vlhová fører World Cuppen samlet, og hun var godt på vej til at vinde løbet i Østrig efter en sejr i første gennemløb.

Mændenes super G-løb i Bormio nåede aldrig at komme i gang mandag, da et kraftigt snevejr gjorde det svært at færdes på Stelviopasset.

I stedet skal det afvikles tirsdag. I samme ombæring rykkes mændenes styrtløb med et døgn til onsdag. Også det finder sted i Bormio.

