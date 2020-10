Leon Madsen og resten af det danske hold skulle have startet par-VM fredag, men dårligt vejr kom i vejen.

Par-VM i speedway skulle have begyndt fredag med de indledende heat, inden det hele skulle afgøres lørdag.

Men dårligt vejr i polske Lublin, hvor par-VM - Speedway of Nations - afholdes, har ført til, at fredagens kørsler er blevet aflyst.

Det skriver arrangørerne på deres hjemmeside.

Det er store mængder regn, der forhindrer Leon Madsen, danmarksmester Anders Thomsen, Marcus Birkemose og kørerne fra de andre nationer i køre.

Dermed skal par-VM afgøres lørdag. Fredagens heat vil ikke blive afviklet på et andet tidspunkt.

I alt syv lande deltager i par-VM. Foruden Danmark drejer det sig om Australien, Polen, Rusland, Sverige, Tjekkiet og USA.

Par-VM køres anderledes end de klassiske mesterskaber. Landene dyster to og to mod hinanden, og pointsystemet er indrettet sådan, at det eksempelvis er bedre at blive nummer to og tre i et heat end nummer et og fire.

Vinderen af et heat får fire point, nummer to får tre point, nummer tre får to point, mens nummer fire må køre af banen uden point.

/ritzau/