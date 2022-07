Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Jakob Fuglsang stiller ikke til start på tirsdagens etape i Tour de France.

Det bekræfter holdet selv i en pressemeddelelse.

Under et styrt på 15. etape brækkede han et ribben i forbindelse, mens han også pådrog sig skader på albue og knæ.

Fuglsang har vurderet, at mandagens hviledag ikke giver ham tid nok til at blive klar til at køre videre.

»Selvfølgelig er jeg skuffet. Jeg har prøvet at køre løb med et brækket ribben før og kæmpe mig igennem det og klare det hele vejen til slutningen. Men i dette tilfælde ved jeg, at jeg ikke har noget at vinde ved at prøve at holde det ud, så det er bedre at trække stikket, tage hjem og komme sig,« forklarer han og fortsætter:



»Jeg ved, at det er for smertefuldt at fortsætte, så det er min eneste mulighed. Jeg håber, at holdet kan fortsætte det gode arbejde. Der venter nogle hårde etaper, men de vil blive ved med at kæmpe til slutningen og forhåbentlig få endnu en etapesejr. «

Dermed er fire ud af ti danskere ude af løbet.

Før 9. etape tvang smerter Kasper Asgreen til at trække sig, og før og efter 15. etape, røg der yderligere to danskere ud af løbet.

Først forhindrede coronasmitte Magnus Cort i at køre videre, og dernæst var Michael Mørkøv for langsom ude på ruten til Carcassonne, så han faldt for tidsgrænsen.

Det er 11. gang, at Fuglsang deltager i Tour de France,