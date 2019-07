Cykelfans var vidne til noget stort, da dårligt vejr afbrød fredagens etape i Touren, siger cykelforfatter.

En af de bedste årgange af Tour de France i mange år fik fredag endnu et dramatisk øjeblik til historiebøgerne, hvis man spørger cykeljournalist og -forfatter Joakim Jakobsen.

Midt på en af de afsluttende og afgørende bjergetaper, hvor den 22-årige colombianer Egan Bernal (Ineos) var gået i angreb og var kørt fra de øvrige favoritter, blev løbet pludseligt bragt til en uventet og kaotisk ende, fordi et jordskred blokerede vejen foran rytterne.

- Det er bare en streg under hvor fantastisk et løb, som det er, siger Joakim Jakobsen, der blandt andet har skrevet bogen "Tour de France - Verdens hårdeste cykelløb" om løbets historie og er journalist på Weekendavisen.

- Det er usædvanligt, at etapen bliver skåret over. Men dybest set er det bare en påmindelse om, at løbet foregår i naturens hærgen. Det er de vilkår, der gælder.

Den pludselige ende på etapen blev ifølge Joakim Jakobsen kun mere spektakulær af det cykelløb, der var gået forinden - særligt Egan Bernals angreb.

- Det er lidt synd for ham i dag. Vi var ved at se noget fantastisk. Vi var ved at se et Merckx-øjeblik, hvor han fuldstændig smadrer alt og alle, siger Joakim Jakobsen med henvisning til Eddy Merckx, der vandt løbet fem gange.

- Det var et meget stort øjeblik. Her ser vi nogen, der træder ind i historien og kommer til at forlade den som en legende. Sådan så det ud. Men okay, nu bliver det også legendarisk.

