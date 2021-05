Ni måneder efter et voldsomt styrt er 21-årige Remco Evenepoel tilbage. Han gør comeback i Giro d'Italia.

Efter godt ni måneder uden at have kørt et cykelløb, vender det 21-årige stortalent Remco Evenepoel lørdag tilbage til den øverste cykelscene.

Her skal den belgiske Quick-Step-rytter køre sin første grand tour, når han tager hul på Giro d'Italia.

- Det er mit første løb efter det store styrt, så jeg ved ikke, hvordan kroppen vil reagere. Men jeg føler intet pres, siger Remco Evenepoel på et virtuelt pressemøde forud for Giroen.

Efter at have vundet alle løb, som han kørte i i 2020, gik det galt i Lombardiet Rundt i august.

På vej mod endnu et topresultat kørte Evenepoel ud over en bro. Han brækkede sit bækken og kunne senere konstatere, at han var millimeter fra at skulle sidde i en kørestol resten af livet.

Derfor er han heller ikke meget for at sætte et konkret mål for Giro d'Italia. Det handler om "bare at nyde det".

- Du er tæt på en depression, hvis man kan sige det på den måde, når du ikke har kørt løb så længe.

- Jeg er bare virkelig glad for at være tilbage i et felt.

Modsat har bookmakerne store forventninger til den unge belgier, selv om det er hans første grand tour - endda uden at have kørt et eneste forberedelsesløb.

De har ham blandt de tre største favoritter til den samlede sejr. Men Evenepoel ser mere Giroen som en opvarmning til et andet løb.

- Hovedmålet for sæsonen er de olympiske lege til sommer, siger han.

Med sig til Italien har Evenepoel danske Mikkel Frølich Honoré, der skal være hjælperytter.

Han mener ikke, at man skal lægge "yderligere pres" på hans unge holdkammerat, når det er første løb.

- Jeg tror, at hans form nok skal være god. Han er jo et fænomen. Det der bliver svært, er det med at komme tilbage i feltet efter så lang tid fravær. Det skal man lige vænne sig til igen, siger Honoré.

Han slår dog fast, at det må være målsætningen for holdet at få enten Evenepoel eller holdets anden kaptajn Joao Almeida på podiet.

Trods Remco Evenepoels unge alder har han allerede et imponerende cv. Fra at være juniorrytter i 2018, hvor han både blev verdens- og europamester, gik han direkte til de professionelle rækker og leverede.

I 2019 vandt han sølv ved VM på enkeltstart, ligesom han blev europamester i samme disciplin. Også Clásica San Sebastian vandt Evenepoel i 2019, mens 2020 - inden styrtet - blandt andet bød på en samlet sejr i Polen Rundt.

/ritzau/