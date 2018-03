Australiens cricketkaptajn Steve Smith og vicekaptajn David Warner må holde en lang pause fra cricketsporten.

Cape Town. Kaptajnen for det australske cricketlandshold, Steve Smith, kommer ikke til at spille topcricket i de næste 12 måneder.

Australiens Cricketforbund (CA) har idømt stjernespilleren et års karantæne, fordi han var med til at manipulere med bolden i en landskamp mod Sydafrika.

Vicekaptajn David Warner har fået samme straf for sin rolle i sagen, der bliver anset som en skandale i Australien.

Ifølge nyhedsbureauet AP har Smith selv bekræftet afgørelsen, der sætter et foreløbigt punktum for den pinlige affære, der kom for dagen i den forgangne weekend.

Her indrømmede Steve Smith, at han sammen med Warner og en tredje holdkammerat Cameron Bancroft forsøgte at manipulere med bolden for at få den til at flyve mere ujævnt.

Tv-billeder viste Bancroft forsøge at gøre boldens overflade uregelmæssig ved at kradse på den ved hjælp af medbragt tape og jord fra banen.

Det er endnu uklart, hvilken straf der venter Bancroft, som med sine 25 år er landsholdets næstyngste mand.

Trioen er blevet smidt hjem fra Sydafrika, hvor det australske landshold er i gang med en serie testkampe.

/ritzau/