Magnus Cort har et lille brud på den ene lillefinger, men kan fortsætte i Tour de France.

Cykelrytteren Magnus Cort har brækket en lillefinger i et styrt på tirsdagens 4. etape i Tour de France.

Bruddet kommer dog ikke til at forhindre Astana-rytteren i at fortsætte i det franske etapeløb.

- Jeg har et lille brud på min lillefinger, men det skulle jeg nok kunne køre med. Det er ikke så behageligt, men nu kørte jeg de sidste 100 kilometer med det.

- Fremover kan jeg forhåbentlig få det tapet bedre op, end jeg fik i lægebilen i dag (tirsdag red.). Og så håber jeg, at det bliver bedre dag for dag, siger Magnus Cort efter at have været til røntgenundersøgelse.

Han fortæller, at han blev fanget, da nogle ryttere umiddelbart foran ham kørte ind i hinanden og røg i asfalten.

- Det er altid træls at styrte. I første omgang tænkte jeg, at jeg havde ondt, fordi jeg lå med benene viklet ind i cyklen.

- Da jeg kom fri af det, tænkte jeg, at det var fint nok. Men så kunne jeg godt mærke, at hånden var lidt træls, siger Magnus Cort.

Han må indstille sig på, at fingeren kommer til at volde ham lidt besvær i de kommende dage.

- Jeg er fortrøstningsfuld, men det er altid irriterende. Det, der er sværest nu, det er at bremse. Og det er jo meget vigtigt i positionskampen, siger Magnus Cort.

Han er den tredje danske rytter, der er væltet og har fået lægeassistance i løbet af de første fire dage i Tour de France.

Allerede på 1. etape kom Jakob Fuglsang galt afsted og slog sit ene knæ. Og mandag var det Kasper Asgreens tur efter en kollision med et vejskilt.

/ritzau/