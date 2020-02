En ny dato skal findes til Formel 1-grandprixet i Shanghai, som udsættes på grund af udbrud af coronavirus.

Formel 1-grandprixet i Kina, der skulle være afholdt i april, udsættes på grund af udbruddet af coronavirus.

Det meddeler Den Internationale Motorsportsunion (FIA) på Twitter.

Ifølge FIA er beslutningen truffet på baggrund af gentagne samtaler med promotoren af det kinesiske løb og myndighederne i Shanghai.

- Som et resultat af bekymringen for helbredet, og at WHO (Verdenssundhedsorganisationen, red.) har erklæret international sundhedskrise, har FIA og Formel 1 taget disse skridt for at sikre staben, kørerne og fansenes helbred og sikkerhed, skriver FIA i et opslag.

/ritzau/