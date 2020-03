De alpine skiløbere kommer ikke til at afslutte sæsonen i Italien på grund af coronavirus.

World Cup-afslutningen i Italien for de alpine skiløbere senere i marts er aflyst på grund af frygten for spredning af coronavirus. Det oplyser Det Italienske Vintersportsforbund (Fisi) fredag.

Afdelingen i Cortina d'Ampezz 18.-22. marts var den sidste på World Cup-kalenderen, men den bliver ikke til noget.

- Det er med stor beklagelse, at jeg har taget beslutningen, siger Fisi-præsident Flavio Roda ifølge Reuters.

Beslutningen blev taget efter et hasteindkaldt møde i Det Internationale Skiforbund (FIS), hvor alle andre nationer end Italien stemte for at aflyse begivenheden.

Fisi ønskede at afholde World Cup-afslutningen uden tilskuere, men det blev nedstemt af de øvrige nationer.

Som det ser ud nu, bliver sidste World Cup-afdeling for mændene i slovenske Kranjska Gora 14.-15. marts, mens kvinderne skal slutte i svenske Åre 12.-14. marts.

Italien er Europas hårdest ramte land i forbindelse med det hærgende coronavirus. Antallet af dødsfald som følge af virusset nærmer sig 200, mens der er omkring 4600 bekræftede smittetilfælde i støvlelandet.

/ritzau/